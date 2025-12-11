LA MALA NOTICIA QUE RECIBIÓ MARCELO GALLARDO SOBRE UN POSIBLE REFUERZO DE RIVER PARA LA TEMPORADA 2026
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
River se metió de lleno en el mercado de pases con la idea de sumar caras nuevas al plantel que dirige Marcelo Gallardo. Y uno de los nombres que aparecieron sobre la mesa fue el de Claudio Echeverri, que hoy atraviesa un momento complicado en el Bayer Leverkusen: tiene poco rodaje desde que llegó cedido a comienzos de la temporada 2025/26 desde el Manchester City.
El Millonario hizo gestiones para repatriarlo, pero se topó con un problema. El City Group no quiere devolverlo al fútbol argentino y prefiere que el jugador siga en Europa.
La idea de los inversores es mandarlo al Girona, otro de los clubes que maneja el grupo, para que tenga continuidad en una liga competitiva.
El detalle en el contrato del Diablito Echeverri que complica su regreso a River
Hay un detalle contractual que complica todo: si el City Group aceptara cederlo a River, podría tener que pagarle al Millonario por los objetivos que eventualmente cumpla Echeverri durante su estadía. Esa cláusula implicaría un desembolso de 7 millones de euros, sobre los 9 millones fijados en su contrato con Manchester City.
Por eso, más allá del interés de River y del deseo del jugador, el regreso del Diablito está hoy más lejos que cerca. El City Group quiere mantenerlo en Europa y, al menos por ahora, el camino marca rumbo a Girona.