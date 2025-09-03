MORÓN: UN JOVEN APUÑALÓ A UN LADRÓN QUE QUISO ASALTARLO CON UN CUCHILLO DE CARNICERO

Un joven de 18 años mató a un delincuente que intentó asaltarlo esta semana, cuando caminaba con su novia por la Plaza del Ombú, en la localidad bonaerense de Morón.

El relato más firme hasta el momento es que el joven de 18 años y su novia -que es menor de edad- estaban paseando cuando el delincuente los interceptó en su bicicleta armado con un cuchillo de carnicero.

«Dame el teléfono o la pincho«, le habría dicho el ladrón a la pareja, y la reacción del adolescente fue desarmar al agresor y atacarlo con su arma.

Según informó el sitio Primer Plano Online, el adolescente sufrió cortes en una mano y un brazo, pero logró sacarle el cuchillo al ladrón y lo apuñaló en la ingle y en el tórax.

La pareja salió corriendo y buscó a la Policía mientras el ladrón se desangraba en la calle.