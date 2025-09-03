ARGENTINOS NO PODRÁN VIAJAR SIN VISA A ESTADOS UNIDOS POR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE MILEI
El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad habría puesto en pausa el avance del acuerdo.
La comitiva argentina, liderada por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se habría enterado de la cancelación del encuentro cuando se encontraba en pleno viaje a Estados Unidos, por lo que finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.