Argentinos no podrán viajar sin visa a Estados Unidos por los escándalos de corrupción del gobierno de Milei

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habría puesto en pausa el proceso que elimina la visa para argentinos que quieran viajar a ese país. La decisión, según medios estadounidenses, estaría determinada por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que golpea a parte del Gobierno.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio habría decidido suspender una segunda reunión que se iba a realizar esta semana en Washington con una comitiva de funcionarios argentinos en la cual se pretendía avanzar con el proceso y ultimar algunos detalles, según informó el sitio estadounidense Axios.

Según el mencionado sitio, Rubio estaría preocupado por el escándalo de las presuntas coimas en la ANDIS, que salpica de lleno a la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei.