LOS BENEFICIARIOS DE ANSES QUE PUEDEN SOLICITAR PRÉSTAMOS DE HASTA 3 MILLONES DE PESOS
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
Créditos disponibles para beneficiarios de ANSES
Los titulares de ANSES podrán acceder a préstamos bancarios a través de las siguientes entidades:
Banco Provincia
Aquellos beneficiarios que reciben sus haberes a través del Banco Provincia podrán acceder a hasta $2.500.000 en créditos. Para ello, deberán ingresar al home banking de la entidad, seleccionar la opción “Préstamos”, simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud.
Banco Nación
Por otra parte, quienes obtengan sus haberes mensuales a través del Banco Nación, tendrán acceso hasta $3.000.000 en créditos. El procedimiento de solicitud es el mismo del banco anterior, con la diferencia de que se deberá ingresar a la página de esta entidad. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.
- Ser beneficiario de AUH, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o ser jubilado.
- Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
- Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
- Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
- Mantener un buen historial crediticio.
- No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente en julio 2025 ($317.800).