Los beneficiarios de ANSES que pueden solicitar préstamos de hasta 3 millones de pesos.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito. Ladio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el. Aunque también anunció unpara un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.

Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.

Créditos disponibles para beneficiarios de ANSES Los titulares de ANSES podrán acceder a préstamos bancarios a través de las siguientes entidades:

Banco Provincia Aquellos beneficiarios que reciben sus haberes a través del Banco Provincia podrán acceder a hasta $2.500.000 en créditos. Para ello, deberán ingresar al home banking de la entidad, seleccionar la opción “Préstamos”, simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud.

Banco Nación Por otra parte, quienes obtengan sus haberes mensuales a través del Banco Nación, tendrán acceso hasta $3.000.000 en créditos. El procedimiento de solicitud es el mismo del banco anterior, con la diferencia de que se deberá ingresar a la página de esta entidad. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.