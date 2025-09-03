MILITANTES LIBERTARIOS Y KIRCHNERISTAS SE ENFRENTARON EN LA PREVIA DEL ACTO DE MILEI

Graves incidentes se produjeron este miércoles por la tarde, en la localidad bonaerense de Moreno, en la previa al acto del Presidente Javier Milei, a cuatro días de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

En las inmediaciones del club Villa Ángela, hubo empujones y hasta piedrazos entre quienes se oponen al Gobierno y los adherentes libertarios.

Los incidentes comenzaron cuando tiraron piedras a quienes ingresaban al predio. En el lugar se despliega un megaoperativo de seguridad.

Un gesto desató una pelea entre militantes de La Libertad Avanza y vecinos que caminaban afuera del club Villa Ángela.

Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado un gesto a un hombre que caminaba por la zona. «Le hizo un gesto de mono», reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunos golpes de puño y empujones que no llegó a desmadrar la situación. Ocurrió además en medio de un fuerte operativo de seguridad y de un clima de tensión por la violencia política que da contexto al cierre de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

En la previa, la intendenta peronista Mariel Fernández, quien insistió en el pedido para los vecinos de Moreno que estén en contra de las políticas del Gobierno Nacional que no se acerquen al acto. «Hoy no es el día», insistió la intendenta.