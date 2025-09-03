SAENZ PEÑA TRIO DE MECHERAS DETENIDAS POR INTENTAR LLEVARSE MERCADERIA DE UNA FARMACIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos de ellas tienen 21 años y la restante 18. Ahora enfrentan, una causa por “Supuesta Tentativa de Hurto”.

Las detenciones se dieron esta tarde a eso de las 18 en una farmacia ubicada en calle 12 esquina calle 19- centro.

Hasta ese lugar, arribaron agentes del COM y de la Comisaría Primera de la ciudad termal, quienes se entrevistaron con el personal de seguridad privada, quienes comentaron que observaron a tres femeninas que guardaron mercadería entre sus ropas y que estas, aún se encontraban dentro del comercio.

Seguido a esto, identificaron e individualizaron a las mujeres, para luego ser retenidas. En presencia de testigos, una agente policial palpo a las señoritas y en poder de estas hallaron dos latas de leche en polvo.

Las aprehendidas fueron llevadas a sede de la Primera, donde permanecen alojadas.-

