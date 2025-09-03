EL SUEÑO DEL AGUA SEGURA SE HACE REALIDAD: “DAMOS INICIO AL FINAL DE UNA OBRA TAN ESPERADA” EXPRESÓ EL GOBERNADOR ZDERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una tarde histórica, el Gobernador Leandro Zdero firmó junto al secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, al subsecretario de Recursos Hídricos, Bernardo Bartolomé Heredia, al Director Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Vicente Heredia; al ministro de Infraestructura provincial, Hugo Domínguez y al presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, el acta de inicio de obra del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco. El proyecto contempla 520 kilómetros, es una obra financiada 100% por el Gobierno Nacional y beneficiará a más de 600.000 chaqueños.

“Es el gran inicio del final de una de las obras más importantes de nuestra provincia. Son 520 km de acueducto que van a mejorar la calidad de vida de muchas familias”, afirmó el Gobernador, agradeciendo al Gobierno Nacional por el acompañamiento y resaltando que el financiamiento es 100% nacional, sin costo para la provincia.

En ese sentido, el Gobernador valoró la mirada de Nación hacia el Chaco “Porque nosotros necesitamos apostar al desarrollo de nuestra provincia. Realmente queremos cambiar la historia y que esta obra que inicia hoy, podamos terminarla en el plazo previsto de los veinticuatro meses que establece y, de esta manera, cumplir el sueño de todos los chaqueños que están esperando, a través de este acueducto, el agua”, concluyó el primer mandatario provincial, reparando también en la posibilidad de continuar haciendo obras “para que el Chaco despegue y genere condiciones en el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia”

Por su parte, el ministro de Infraestructura provincial, Hugo Domínguez, destacó que “el agua significa progreso, pymes, trabajo, pero sobre todo calidad de vida para los chaqueños”, y subrayó que se trata de la obra más importante que licita la Nación en este momento en el país.

Una obra muy esperada por más de 40 localidades

El segundo acueducto tendrá una extensión total de 520 kilómetros y representará una inversión de $ 79.837.604.358 millones. A cargo de la UTE Supercemento S.A.I.C. y Rovella Carranza S.A. CPC S.A., la megaobra beneficiará a más de 600.000 habitantes, alcanzando tanto de manera directa como indirecta a 40 localidades del interior del Chaco.

Los trabajos incluyen, en la toma, la colocación de válvulas, motores, tableros, instalaciones eléctricas y válvulas de aire; en el acueducto de agua cruda, la instalación de válvulas, accesorios, válvulas seleccionadoras y trabajos menores necesarios para su operación. En tanto que, en la planta potabilizadora se culminará la cámara de carga, la unidad de floculación, sedimentadores, filtros rápidos, cisterna y edificio de insumos y productos químicos. Por último, en las estaciones de bombeo se finalizarán las obras civiles y los componentes electromecánicos en las 9 estaciones previstas.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Silvana Schneider, la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; ministros, legisladores, intendentes y autoridades de Sameep.

