En dos meses se más que duplicó la lista de obras sociales para cobertura médica que aceptan monotributistas, y ya suman 30, de 19 que eran.

Hasta el año pasado, en general, la gran mayoría venía siendo reacia a inscribir monotributistas aduciendo que el aporte que les ingresa por un afiliado representa sólo el 50-60% del costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) que deben garantizar.

El padrón abarca un universo de más de 2 millones de monotributistas y unos 600 mil que están en el monotributo social al no registrar actividades para pagar el normal.

Sobre un total de 20 millones de trabajadores, 52% son informales o monotributistas.

Del resto, 31% están registrados como asalariados privados y 17% estatales.

Registro de Agentes de Seguro de Salud

El decreto 955/2024 produjo cambios importantes en el sistema de salud, entre ellos que fue establecido el Registro de Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes, vigente a partir del 1 de diciembre, conforme al cual las obras sociales y prepagas deben inscribirse en este registro si desean continuar ofreciendo cobertura a los monotributistas.

El Registro Nacional de Agentes de Salud (RNAS) promete poner fin a la práctica de la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas.

Los agentes naturales del Seguro de Salud son entidades financiadas con los aportes y contribuciones obligatorios de trabajadores y empleadores, que tienen como finalidad administrar las prestaciones relacionadas con la salud y servicios sociales para sus beneficiarios.

Las que no se adhieran al registro pueden rechazar a nuevos afiliados bajo este régimen, así como los monotributistas pueden optar por cualquier cobertura que figure en el listado, sin importar su actividad o el rubro al que se dediquen, aunque sí es conveniente elegir adherirse a centros que le queden más próximos.

Los del anterior régimen pueden optar por el nuevo

Los cambios anunciados a finales del año pasado no afectan a los contribuyentes que ya formaban parte del monotributo, a menos que decidieran optar por una obra social incluida en la nueva normativa.

El monotributo contempla el pago de aportes a una obra social.

El importe está incluido dentro de la cuota mensual del monotributo.

El listado actualizado a febrero suma 30 alternativas:

Obra Social Asociación Mutual de Los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. (Andar)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Maderera

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (Asspe)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de Ministros, Secretarios Y Subsecretarios

Obra Social de Los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social de Encargados Apuntadores Maritimos

Obra Social del Personal Mosaista

Obra Social de Músicos

Obra Social de Agentes de Propaganda Medica de la República Argentina

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

Los números en cuestión

La población con trabajo registrado en el total del país alcanzó los 13,264 millones de personas en marzo 2024, según datos de SIPA, de los que 6,27 millones son privados.

Sin embargo, el elevado nivel de los aportes previsionales sobre las remuneraciones del sector registrado se debe a que, si bien el promedio del sector privado se calculaba en $ 1.423.257 a noviembre/2024, de acuerdo con SIPA, un 46% está integrado por cuentapropistas no profesionales y trabajadores en negro, cuyo promedio apenas alcanza la mitad que el segmento formal, estima la consultora IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino).

Y por ejemplo, Matías Ghidini, titular de la consultora Ghidini Rodil, apuntó que los salarios informales decrecieron un 59,5% en términos reales entre 2017 y 2023, lapso en el que los registrados perdían 35%.

Ahora, por Resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud se dispuso que los afiliados que derivan aportes tienen que enviarlos directamente a la prepaga, o bien, quedarse en la obra social derivadora y recibir de ella los servicios médicos.

No hay libre elección posible por la disparidad de los ingresos. De los aproximadamente 13 millones de afiliados en las obras sociales nacionales, unos 4,2 millones derivan su aporte a una prepaga. Los restantes 8,8 millones no lo hacen, por decisión propia o porque no pueden.

Las familias con ingresos suficientes pueden acceder a una prepaga, mientras que las subfinanciadas quedan en las obras sociales con un acceso parcial al PMO y muchas veces atendidas en los hospitales públicos.

IDESA propone corregir este problema, sin costo fiscal, asignando el 100% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a reforzar los aportes de las familias de más bajos ingresos.

Distribuir de manera automática el FSR para aumentar los aportes más bajos es un criterio superador al uso actual, que subsidia a las obras sociales con criterios discrecionales y prebendarios.