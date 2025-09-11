MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PRESENTA LA CHARLA “DEL CHATBOT A LA IA: UN NUEVO NIVEL EN LA ATENCIÓN CIUDADANA”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Modernización del Estado, invita a los responsables de servicios que utilizan IPITA a participar de la charla “Del Chatbot a la IA: un nuevo nivel en la atención ciudadana”, que se realizará este viernes 12 de septiembre, de 10:00 a 12:15 horas, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear 145, Resistencia).

La propuesta busca potenciar el uso de IPITA y avanzar en la integración de nuevas tecnologías para mejorar la atención ciudadana.

Durante el encuentro, se trabajará sobre tres ejes centrales:

-Entender el rol de la IA, descontracturando y agilizando el acceso a la información.

-Alinear criterios, unificando la manera en que se estructura la información.

-Colaborar, definiendo en conjunto un flujo de trabajo que garantice la calidad de los datos.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de impulsar la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública, generando espacios de formación y articulación entre los equipos que brindan servicios a la ciudadanía.