MES DE LA JUVENTUD: LAS PALMAS FUE SEDE DEL INICIO DE ACTIVIDADES “RECREO SOY JOVEN”
A través de la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, se lanzó hoy oficialmente la agenda para celebrar el Mes de la Juventud. El puntapié inicial de las actividades fue un exitoso evento denominado “Recreo Soy Joven», que convocó a estudiantes de los últimos dos años del nivel secundario de La Leonesa y Las Palmas, en la plaza San Martín de la localidad.
La jornada, pensada para los jóvenes, estuvo cargada de juegos, sorteos, competencias, canciones, celebración y trabajo en equipo. El evento tuvo como objetivo principal generar un espacio de encuentro y diversión, donde los estudiantes disfrutaron de una mañana diferente, con una propuesta que se adapta a sus intereses y necesidades.
Durante el encuentro, el Subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich expresó: “Estamos felices por el acompañamiento de los jóvenes que acompañaron hoy en nuestra primera actividad de Recreo Soy Joven, ésta y las demás actividades pensadas para la juventud chaqueña en su mes, no solo buscan fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo sino también la conexión de nuestros jóvenes entre ellos. ”.
Las actividades de *»Recreo Soy Joven»* continuarán a lo largo del mes de septiembre, llevando la propuesta a distintas localidades del Chaco. La próxima parada está programada para el próximo *viernes 12 de septiembre* en la localidad de *Hermoso Campo,* donde el evento se desarrollará en el *Playón Deportivo* desde las 9:30 hasta las 13:00 hs. Desde la subsecretaría de la Juventud agradecieron “La organización de este evento, que contó también con el acompañamiento de Lotería Chaqueña”.