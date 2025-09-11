MES DE LA JUVENTUD: LAS PALMAS FUE SEDE DEL INICIO DE ACTIVIDADES “RECREO SOY JOVEN”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La jornada, pensada para los jóvenes, estuvo cargada de juegos, sorteos, competencias, canciones, celebración y trabajo en equipo. El evento tuvo como objetivo principal generar un espacio de encuentro y diversión, donde los estudiantes disfrutaron de una mañana diferente, con una propuesta que se adapta a sus intereses y necesidades.Durante el encuentro, el Subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich expresó: “Estamos felices por el acompañamiento de los jóvenes que acompañaron hoy en nuestra primera actividad de Recreo Soy Joven, ésta y las demás actividades pensadas para la juventud chaqueña en su mes, no solo buscan fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo sino también la conexión de nuestros jóvenes entre ellos. ”.

Las actividades de *»Recreo Soy Joven»* continuarán a lo largo del mes de septiembre, llevando la propuesta a distintas localidades del Chaco. La próxima parada está programada para el próximo *viernes 12 de septiembre* en la localidad de *Hermoso Campo,* donde el evento se desarrollará en el *Playón Deportivo* desde las 9:30 hasta las 13:00 hs. Desde la subsecretaría de la Juventud agradecieron “La organización de este evento, que contó también con el acompañamiento de Lotería Chaqueña”.