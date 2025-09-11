CASTELLI CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Este miércoles 10 de septiembre, en el Paseo de los Artesanos, se llevó a cabo una jornada en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
La actividad fue impulsada por la Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, con el objetivo de generar conciencia y promover la prevención.
El equipo de salud mental del hospital actúa como un dispositivo que permite abordar integralmente esta temática. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y residentes del área compartieron información y dialogaron con los vecinos.
Sol Fernandez señalo que: se trata de una problemática multicausal, que golpea fuerte a la sociedad y que requiere del acompañamiento tanto de las familias como de los profesionales. Destacaron la importancia de contar con información clara y de difundirla para que llegue a toda la comunidad.
Además, Alexis Villalba ofreció clases de zumba abiertas al público, invitando a la participación y al encuentro comunitario.
El intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach y el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes acompañaron esta jornada de reflexión y concientización frente a un flagelo que preocupa a toda la comunidad.
Para cerrar la actividad, la subsecretaria Solange Sander agradeció especialmente la participación del grupo de mujeres que se acercaron, así como a los profesionales de la salud y a los funcionarios que formaron parte de esta jornada.
Porque la prevención y el cuidado de la salud mental es tarea de todos.