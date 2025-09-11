CASTELLI CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El equipo de salud mental del hospital actúa como un dispositivo que permite abordar integralmente esta temática. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y residentes del área compartieron información y dialogaron con los vecinos.

Sol Fernandez señalo que: se trata de una problemática multicausal, que golpea fuerte a la sociedad y que requiere del acompañamiento tanto de las familias como de los profesionales. Destacaron la importancia de contar con información clara y de difundirla para que llegue a toda la comunidad.