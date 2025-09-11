RESISTENCIA: ATRAPARON A DOS JÓVENES CON MÁS DE UN KILO DE MARIHUANA EN UNA PLAZOLETA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos. Se iniciaron actuaciones por presunta venta de estupefacientes.



Este miércoles, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos, realizaron un procedimiento en avenida Belgrano al 1900 de Resistencia, que terminó con dos jóvenes detenidos y el secuestro de marihuana.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 20:15, tras una investigación que había alertado sobre la presunta venta de drogas al menudeo en la plazoleta de avenida Belgrano y Falucho. Con un despliegue cerrojo en la zona y vigilancia discreta, los efectivos motorizados lograron interceptar a dos sujetos que intentaron darse a la fuga.

Al ser identificados, se constató que se trataba de un joven de 18 años y otro de 25. Entre sus pertenencias ocultaban dos paquetes rectangulares envueltos en cinta beige, con un peso total de 1,275 gramos de marihuana, además de un teléfono celular Samsung A-20.

Ambos quedaron aprehendidos por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

