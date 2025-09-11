CAPTURARON AL PRÓFUGO «PATO» NÚÑEZ POR INTENTO DE FEMICIDIO

Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana, dependiente del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas, detuvo este miércoles a un hombre intensamente buscado por un hecho de tentativa de femicidio, la cual damnificaría a una ciudadana de 32 años.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:30, en un domicilio de Chacra 24, tras investigaciones que permitieron establecer la ubicación del sospechoso.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó fugarse ingresando a una vivienda, por lo que se inició un seguimiento a pie. Así, lograron la aprehensión del sujeto, conforme el artículo 213° del Código Procesal Penal Argentino.

Luego de controlar la situación, el sujeto fue identificado como Jesús Luis Núñez, de 46 años, alias «Pato».

Tras la detención, fue trasladado a Medicina Legal y, posteriormente, a la Dirección de Policía de Investigaciones, para continuar con las diligencias legales correspondientes.