INTERIOR: SECUESTRARON 26 TONELADAS DE QUEBRACHO Y UN ARMA MODIFICADA SIN DOCUMENTACIÓN

Ocurrieron en diferentes procedimientos rurales en la jurisdicción de Juan José Castelli y General San Martin.



El primer hecho ocurrió cerca de las 22:50 en un camino vecinal del paraíso Pampa Machete, Departamento General Güemes. Allí el personal del Departamento Rural Juan Jose Castelli interceptó un camión Scania, con acoplado, conducido por un sujeto de 26 años.

El camionero transportaba 26.000 kg de rollos de quebracho colorado. Al solicitarle la guía o autorización de la carga, manifestó no contar con documentación alguna. Tras la consulta con el delegado de Bosques local, dispuso el secuestro del producto forestal y la notificación por infracción a la Ley 2079-R de Bosques. Se iniciaron las actuaciones de rigor.

El segundo procedimiento ocurrió a las 00:50 sobre la Ruta Provincial N°7, zona rural de la ciudad de General San Martín, en este caso intervino el personal del Departamento Rural San Martin cuando. Los uniformados interceptaron una motocicleta Zanella ZB 110cc conducida por joven de 19 años. El joven llevaba consigo un aire comprimido modificado para calibre 22 mm, acompañado de 11 cartuchos del mismo calibre. Al solicitar la documentación correspondiente del armamento, manifestó no contar con ella, por lo que se procedió al secuestro del arma y los cartuchos, notificando al infractor mediante acta y dejándolo en libertad, conforme disposición del magistrado interviniente.

