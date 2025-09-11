DE MACHAGAI: DETUVIERON AL SUJETO QUE LESIONÓ A SU EXPAREJA CON UNA BOTELLA DE VIDRIO

El lunes a la madrugada, un hombre de 38 años fue hasta el kiosco ubicado en calle Bernardo Pérez, entre Almirante Brown y Belgrano, de Presidencia de la Plaza, donde trabaja su expareja de 19 años.

Al verla acompañada de varias personas, se ofuscó y con una botella de vidrio rota, la atacó y la lesionó con varios cortes en la cara, para luego huir.

La joven fue trasladada al hospital de Machagai, donde fue asistida, y recibió 11 puntos de sutura entre el pómulo y el oído.

Interiorizada la Fiscalía en turno, dispuso que se inicien las actuaciones judiciales por «Supuestas amenazas y lesiones en contexto de violencia de género» y solicitó la inmediata captura del autor.

PADRE PRESO

En la siesta del miércoles, agentes de la Comisaría de Plaza, informados de los hechos, comenzó a buscar al implicado, ya que residía en esa ciudad, por lo que fueron a su domicilio.

La joven terminó con lesiones en su cara.

Al estar cerca de Antártida Argentina s/n y López y Planes, vieron a esta persona que circulaba en una motocicleta. El mismo, al ver a los uniformados, ingresó a la casa de sus padres, siendo seguido por los uniformados.

Pero al llegar a la entrada de la finca, sus familiares salieron a atacar al personal policial y con esto entorpecieron el procedimiento, que permitió la fuga del buscado. Ante ello, procedieron a la demora de un hombre de 68 años, padre del presunto autor.

El ciudadano fue llevado a la unidad policial donde se iniciaron las actuaciones judiciales por «Supuesta resistencia y atentado contra la autoridad».

CAPTURADO A LAS POCAS HORAS

Tras los hechos sucedidos en Presidencia de la Plaza, se inició un grupo de trabajo en la localidad de Machagai entre agentes de las Comisaría local y de Plaza, además de la División Rural de Plaza e Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, quienes minutos antes 18, dieron con el sujeto buscado. Fue llevado a la unidad y notificado de las actuaciones judiciales.