TRAS 10 AÑOS DE PARALIZACIÓN, EL GOBIERNO PROVINCIAL REACTIVA OBRAS DE VIVIENDAS EN PUERTO TIROL

La vicegobernadora Silvana Schneider junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas (IPDUV), Fernando Berecoechea y al intendente Humberto De Pompert estuvieron ayer en una obra de 40 viviendas totalmente paralizada desde hace 10 años, en la zona del Cruce Viejo, en Puerto Tirol. De esta forma, por decisión del Gobierno Provincial, se inició el proceso licitatorio para finalizar con estas 18 viviendas y sumar nuevas unidades habitacionales a través del programa Ñachec para cumplir el sueño de la casa propia a más familias chaqueñas.

El proyecto inicial, que pertenecía al IPDUV, incluía la construcción de 40 viviendas a través del sistema de cooperativas y que había sido abonado al 100% para su ejecución y finalización. De este total, solamente se realizaron 18, las cuales estaban incompletas, nunca fueron adjudicadas y la obra se encuentra –actualmente- en total estado de abandono.

Es por ello que el IPDUV, al inicio de este año, tomó posesión de estas viviendas –que estaban en manos de una cooperativa- y este miércoles se realizaron las licitaciones correspondientes para finalizar con estas 18 primeras viviendas (inconclusas) a las que se sumarán otras más y éstas se ejecutarán a través del Programa Ñachec.

Ante la desidia y abandono, acción y solución

“Esta es una muestra más de la corrupción en vivo de la gestión anterior”, remarcó la vicegobernadora Schneider, asegurando que esto es causa de la “desidia y la complicidad que había con algunos dirigentes sociales en las gestiones anteriores”, quienes “jugaron con las familias chaqueñas, con el dinero de los chaqueños en obras inconclusas y por supuesto, sin llegar a donde debían llegar los fondos, que es al pueblo”, agregó.

Por eso, destacó que gracias a la gestión actual del Gobierno Provincial y la “mirada especial del gobernador Zdero” se trabaja arduamente para “cumplir el sueño de estas familias”, agregó.

Berecoechea: “Nosotros vinimos a resolver esta situación”

Por su parte, Berecoechea explicó que esta obra fue otorgada a una cooperativa hace más de 10 años y que quedó inconclusa, por ello, el Gobierno Provincial accionó ante esta situación: “Es otra fotografía y otra muestra más de quien gobernó en los últimos años en el Chaco, porque una cooperativa que cobró el 100% del dinero no ejecutó el 100% de la obra y ha quedado abandonada por 10 años, por lo cual, nosotros venimos a resolver esta situación”, afirmó.

El titular del IPDUV aseguró que estas situaciones a las que calificó como “estafas morales” se replican en el interior de la provincia donde el Estado invirtió en resolver las cuestiones de viviendas pero, terminó siendo “un negocio para algunos” , por lo cual, la decisión del gobernador es que “actuemos y terminemos con estas cuestiones”, cerró Berecoechea.