Jue. Sep 11th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 11 de septiembre

8:30 Hs- Entrega de equipos informáticos en Av. 25 de Mayo 2955, Resistencia.
-Ministerio de Seguridad.

9:00 Hs- Operativo
de Abordaje Territorial
Lugar: Barrio Barberán (Lestani al 3300 y Lago Argentino).

Contaremos con:
– Clínica Médica
– Odontología
– Obstetricia
– ⁠(certificado bucodental)
– Pediatría
– Vacunas
– Enfermería
(Qdenga, calendario, antigripal, Covid 19)
– Operativo DNI
– Control de signos vitales
– Dirección de Acción Social-Municipalidad.
– IPRODICH
– Colectivo Sanitario
– Incluir Salud
– Nachec
– Depto. de Lucha contra la Trata de Personas
– «Nutri tu vida»
– Programa Provincial de Protección Animal
«Dejando Huellas»
– Muna Resistencia
– Fortaleza.

 

💪 Los esperamos‼️

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com