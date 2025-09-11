AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Jueves 11 de septiembre
8:30 Hs- Entrega de equipos informáticos en Av. 25 de Mayo 2955, Resistencia.
-Ministerio de Seguridad.
9:00 Hs- Operativo
de Abordaje Territorial
Lugar: Barrio Barberán (Lestani al 3300 y Lago Argentino).
Contaremos con:
– Clínica Médica
– Odontología
– Obstetricia
– (certificado bucodental)
– Pediatría
– Vacunas
– Enfermería
(Qdenga, calendario, antigripal, Covid 19)
– Operativo DNI
– Control de signos vitales
– Dirección de Acción Social-Municipalidad.
– IPRODICH
– Colectivo Sanitario
– Incluir Salud
– Nachec
– Depto. de Lucha contra la Trata de Personas
– «Nutri tu vida»
– Programa Provincial de Protección Animal
«Dejando Huellas»
– Muna Resistencia
– Fortaleza.
