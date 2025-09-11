AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 11 de septiembre

8:30 Hs- Entrega de equipos informáticos en Av. 25 de Mayo 2955, Resistencia.

-Ministerio de Seguridad.

9:00 Hs- Operativo

de Abordaje Territorial

Lugar: Barrio Barberán (Lestani al 3300 y Lago Argentino).

Contaremos con:

– Clínica Médica

– Odontología

– Obstetricia

– ⁠(certificado bucodental)

– Pediatría

– Vacunas

– Enfermería

(Qdenga, calendario, antigripal, Covid 19)

– Operativo DNI

– Control de signos vitales

– Dirección de Acción Social-Municipalidad.

– IPRODICH

– Colectivo Sanitario

– Incluir Salud

– Nachec

– Depto. de Lucha contra la Trata de Personas

– «Nutri tu vida»

– Programa Provincial de Protección Animal

«Dejando Huellas»

– Muna Resistencia

– Fortaleza.

💪 Los esperamos‼️

