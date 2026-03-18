Miraflores firmó un convenio de cooperación con la UNCAus para fortalecer el desarrollo local

En una iniciativa orientada a promover el crecimiento y la articulación institucional, el intendente de Miraflores, Rafael Frías, firmó un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca con la Universidad Nacional del Chaco Austral.

La rúbrica del acuerdo se llevó a cabo durante un encuentro institucional en la sede de la casa de altos estudios, donde el jefe comunal mantuvo una reunión con el rector Germán Oestmann.

Este convenio tiene como principal objetivo fortalecer la vinculación entre el ámbito académico y el municipal, generando un espacio de trabajo conjunto que permita impulsar proyectos, capacitaciones y diversas actividades en beneficio de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acuerdos, que abren nuevas oportunidades para el desarrollo local, la formación de recursos humanos y la implementación de políticas públicas con base en el conocimiento.

De esta manera, la gestión municipal reafirma su compromiso con la educación, la innovación y el trabajo articulado con instituciones que contribuyen al crecimiento de Miraflores y la región.

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