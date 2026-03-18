EN EL CAMPUS RESISTENCIA Kermés de la Salud: la UNNE invita a sus estudiantes a una jornada de salud y servicios

Con una carpa institucional frente al Comedor Universitario ubicado en el Campus Resistencia, la primera Kermés de la Salud de este ciclo lectivo reunirá talleres, espacios de asesoramiento sobre los servicios de salud disponibles para la comunidad estudiantil y sorteos. La realización queda supeditada al clima. Se suman en la semana, reuniones y capacitaciones para deportistas, docentes y salud mental.

Con el objetivo de acercar los servicios de salud y promover el bienestar integral de la comunidad estudiantil, el Programa de Atención Integral de Salud Universitaria (PAISU) de la UNNE invita a participar de una jornada abierta especialmente pensada para estudiantes, con base frente al Comedor Universitario del Campus Resistencia sito en Avenida Las Heras 727.

Las actividades se desarrollarán de 11 a 15 horas en la carpa institucional de la UNNE que funcionará como punto de encuentro para compartir información, participar de juegos y acceder a distintos espacios de atención y asesoramiento.

La iniciativa es organizada por la Secretaría General de Asuntos Sociales a través del Programa de Atención Integral de Salud Universitaria (PAISU), con la intención de acercar a los estudiantes los servicios que la universidad pone a su disposición para acompañar su salud física, emocional y social durante la vida académica.

Durante la jornada se presentarán los distintos dispositivos de atención disponibles para estudiantes, entre ellos odontología, medicina, enfermería, kinesiología y el gabinete psicosocial, donde profesionales brindarán orientación y responderán consultas.

Además de los espacios informativos, la actividad incluirá stands con juegos, pequeños talleres y sorteos, generando en paralelo un ambiente participativo y distendido buscando promover hábitos saludables y fortalecer el vínculo entre la universidad y sus estudiantes.

La Kermés de la Salud se replicará en breve en los Campus de Corrientes,

para ampliar su alcance a toda la comunidad universitaria.

Evaluaciones a deportistas y reunión con Gabinete Psicosocial

Desde el Programa de Atención Integral de Salud Universitaria informaron además que este miércoles 18 de marzo, se realizará de 10 a 12 horas en el Polideportivo del Campus Deodoro Roca de Corrientes, una Jornada de Evaluación para deportistas de la UNNE.

En paralelo, se realizará una Capacitación para Profesores y Personal Administrativo del mencionado Polideportivo sobre Atención al deportista que se lesiona.

El viernes 20 de marzo a las 10 h. en el Salón Elizondo del Campus Resistencia, tendrá lugar una reunión de los distintos integrantes de los Gabinetes de Salud Mental de las Facultades y dependencias de la UNNE para abordar temáticas vinculadas a la salud mental de los estudiantes universitarios.

Desde la organización destacan que este tipo de encuentros buscan recordar que el cuidado de la salud, forma parte esencial del recorrido universitario y que, contar con información y acompañamiento oportuno, puede marcar una diferencia en la calidad de vida de quienes transitan su formación en la UNNE.

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