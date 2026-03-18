LARROZA: LA UNNE HA RACIONALIZADO SUS GASTOS PARA GARANTIZAR TODAS SUS ACTIVIDADES

Así lo señaló el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza en diálogo con Radio UNNE. Amplió sobre un aumento de becas, obras y avances en materia de innovación que se pueden realizar en virtud de la administración de los fondos, en un contexto complejo para el sistema universitario argentino. Destacó también la necesidad de una Ley de Financiamiento que contemple una posible recomposición salarial para los trabajadores docentes y no docentes.

En el marco de un paro nacional convocado por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica y mientras se aguardan definiciones en relación a la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la UNNE, Omar Larroza fue consultado por Radio UNNE sobre la realidad de la institución, el impacto del plan de lucha mencionado y el contexto nacional.

“Venimos de dos años muy complejos en la universidad y en el sistema universitario argentino, pero me parece que en la UNNE tuvimos la fortaleza suficiente para poder replantearnos esos momentos difíciles y poder salir adelante. Esto tiene que ver con los gastos de funcionamiento y las garantías de las funciones sustantivas de la Universidad”, dijo al aire de la 99.7.

“En todo este tiempo, la universidad ha racionalizado y redirigido muchos de sus gastos, lo que le permite garantizar todas funciones, sus actividades”, dijo analizando la realidad de la UNNE durante los últimos años, sin un presupuesto universitario nacional que contemple un contexto inflacionario.

“Esto es importante porque a partir de esto vamos a poder hacer por ejemplo un incremento de becas, sostener y proyectar obras como las previstas en el plan de sostenimiento de las facultades, el programa de Inteligencia Artificial, etc”, amplió.

“Esto es importante porque a partir de esto vamos a poder hacer por ejemplo un incremento de becas, sostener y proyectar obras como las previstas en el plan de sostenimiento de las facultades, el programa de Inteligencia Artificial, etc”.

En términos concretos, ese reordenamiento posibilitó pasar de una proporción 90-10, de inversión salarial y gastos de funcionamiento respectivamente, a 88-12.

Larroza valoró la administración que permite la previsibilidad necesaria para afrontar el año que inicia y los siguientes. Siempre contemplando también los vaivenes del país. Y destacó también la respuesta, aunque “tardía”, de la administración nacional: “sí estamos teniendo una sistemática ayuda que tiene que ver este año inclusive con el presupuesto donde se incorporan esas partidas de refuerzo, y eso nos permite tener algún grado de previsibilidad”.

No obstante, “el tema de los salarios es el problema”, dijo y manifestó la preocupación “por los compañeros docentes y no docentes, porque en definitiva el impacto más grande que hay es el de los salarios”.

Consultado sobre las medidas de fuerza organizada en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo, con suspensión de clases y actividades en casas de estudio del país, el rector de la UNNE recordó que en la primera sesión del año del Consejo Superior, instó a que “tengamos racionalidad en los procesos de protesta” a fin de no perjudicar al cuerpo estudiantil en sus trayectos académicos.

Y “en eso estamos”, agregó destacando un “dispar acatamiento” al paro convocado por entidades sindicales, en las distintas Unidades Académicas con sede tanto en Corrientes como en Resistencia. “No es el impacto que tienen otras facultades donde se ven afectados calendarios de exámenes o directamente ya las universidades no están abiertas”, agregó.

Posición del CIN

Esa misma racionalidad es la que se discute también en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunirá el próximo 27 de marzo. Allí seguramente se definirá un nuevo posicionamiento frente a la realidad del sistema universitario argentino con un proyecto de Presupuesto Universitario prorrogado sin aplicación efectiva a partir de un decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero postergaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento, la acción de amparo presentada por el CIN con el objetivo de exigir el cumplimiento efectivo de la norma y un proyecto oficial de una ley que pretender reemplazar la anterior y no contempla los porcentajes previstos y solicitados desde el sector.

En ese marco, el rector de la UNNE planteó la necesidad de mirar al claustro estudiantil: “los estudiantes acompañan el reclamo y marchan, porque pueden seguir estando en las aulas”, dijo.

Así, renovó la postura de garantizar el dictado de clases y los servicios que aseguren su educación superior gratuita.

Sostener la ciencia

“En virtud de las previsiones que hicimos para este año, va a haber un aumento de mínimo del 50 por ciento de las becas, en todas las categorías y en todos los programas de financiamiento”, adelantó además Larroza consultado también sobre la realidad del sistema científico en la UNNE.

“Estamos atendiendo algunas obras de infraestructura en algunas facultades, y vamos a trabajar en este nuevo periodo en un plan de relevamiento de planes estructurales, para ver cómo se orientan las inversiones”, agregó.

“Si nos preocupa la construcción del aulario de la Facultad de Ciencias Agrarias, que está suspendido”, dijo no obstante. El proyecto contaba con financiamiento externo “pero hemos asumido el compromiso de poder terminarlo. Por ahora con un esfuerzo propio de la UNNE”, dijo.

“Eso también nos llena de orgullo, porque es una promesa de hace 40 años”, señaló.