AVANZAN EN LA GENERACION DE UNA BASE DE DATOS SOBRE ACCIDENTES OFIDICOS EN ANIMALES

Un proyecto de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE realizó un primer relevamiento estadístico de accidentes ofídicos en animales de las provincias de Corrientes, Misiones y Chaco, en el que se identificó que Yarará fue la especie responsable de la mayoría de los accidentes, mientras que los caninos fueron los animales más afectados seguidos de los caballos. Destacan la importancia de la aplicación del tratamiento específico de forma rápida y oportuna.

Desde 2017, la Organización Mundial de la Salud reconoce el envenenamiento por mordedura de serpiente como una enfermedad tropical desatendida.

En Argentina, el ofidismo en humanos es de notificación obligatoria, y entre 2019 y 2025 se notificaron más de 5.000 casos en humanos, concentrándose la mayor proporción en la región NEA.

Pero en medicina veterinaria, al no ser de notificación obligatoria, no existen informes estadísticos de accidentes ofídicos en animales.

En ese contexto, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE se consideró necesario llevar a cabo un trabajo de registro y análisis estadístico de los accidentes ofídicos en animales reportados por médicos veterinarios en la región.

El proyecto está a cargo de la Dra. Pamela Teibler y la M.V. MSc. María Lucía Bustos, con la colaboración de los Licenciados en biología Karen González y Matías Martínez, de la Cátedra de Farmacología y Toxicología, y la Dra. Silvana Maruñak, de la Cátedra de Bioquímica, y se desarrolla en el marco del Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina (CISVA) de la FCV-UNNE.

De manera reciente, se presentaron los primeros resultados de relevamientos correspondientes a los años 2024 y 2025 en las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones, destacándose la importancia de generar una base de datos sobre la temática que posibilite dimensionar el alcance del ofidismo en animales domésticos.

«Es un primer avance en nuestro objetivo de generar información sobre esta problemática que es frecuente, pero sobre la que no se tienen datos con rigor científico/técnico que permita reconocer su real incidencia y características», explicó la Mgter. Bustos.

Detalles del Trabajo

Como parte del proyecto, se recopilaron datos mediante un formulario de Google completados por profesionales de ciencias veterinarias, que incluyó preguntas, algunas de opción múltiple y otras a completar, sobre la frecuencia de accidentes, localidad donde se produjeron, especie de serpiente, especie animal afectada, uso de suero antiofídico y supervivencia del paciente animal.

De los reportes, se identificó que Yarará fue la especie más común en ambos años relevados y en menor medida se reportaron accidentes con Cascabel y Coral.

Las especies animales afectadas fueron principalmente los caninos, y también se reportaron algunos casos en caballos.

Respecto al tratamiento, en la mayoría de los casos los animales recibieron suero antiofídico, mayormente el suero Polivalente BIOL®, y la tasa de supervivencia fue alta cuando se aplicó el tratamiento específico.

«Es un primer avance en nuestro objetivo de generar información sobre esta problemática que es frecuente»

Relevancia

La Mgter. Bustos reiteró que se tratan de las primeras observaciones de un relevamiento que se busca continuar para poder conformar una base de datos estadísticos confiables, que pueda ser de consulta abierta.

En ese sentido, resaltó la participación y colaboración de veterinarios y veterinarias que respondieron los cuestionarios, y que son quienes están cerca de esta problemática.

Indicó que contar con más información sobre accidentes ofídicos en animales, permitiría tener una mejor dimensión de un tema de relevancia en la salud animal, y además poner el foco, con mayor detalle, en aristas de interés como ser precisar las especies involucradas, el nivel de incidencia en animales de compañía y/o en especies productivas, la distribución geográfica, la situación de accesos a tratamientos, entre otras.

Asimismo, serviría de insumos para nuevas investigaciones y estudios epidemiológicos, así como para la definición de estrategias orientadas a prevenir y disminuir los accidentes y sus consecuencias.