EL GOBIERNO PROVINCIAL RECUERDA QUE SE REALIZARÁ UNA NUEVA SUBASTA PÚBLICA
La secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, reiteró la importancia de la Subasta Pública de Bienes del Estado Provincial, que se llevará a cabo el próximo lunes 30 de marzo en la ciudad de Resistencia. El acto se realizará en el CEF N°1 Miguel Ángel Campos (Av. Lavalle al 700), donde la acreditación de los participantes comenzará a las 8:00 horas.
Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la administración de los bienes estatales, promoviendo la transparencia y la participación abierta de la comunidad. En ese marco, Meiriño expresó: “Invitamos a todos los vecinos a participar de esta subasta pública, que se realiza con total transparencia y permite dar un mejor uso a los bienes del Estado”.
Además, remarcó: “Estas acciones forman parte de una política de ordenamiento y eficiencia en la gestión, donde buscamos optimizar recursos y garantizar procesos abiertos a la ciudadanía”.
Asimismo, agregó: “Es una oportunidad tanto para particulares como para instituciones de acceder a distintos bienes, en un marco claro, público y accesible para todos”.
Por otra parte, se informó que los interesados podrán acceder a la exhibición previa de los bienes los días 26 y 27 de marzo, de 9:00 a 12:00 horas, y el 28 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas, en el predio ubicado sobre avenida Martina y calle S/N, en el galpón “La Mística”.
Finalmente, la funcionaria subrayó: “Queremos que más chaqueños se acerquen, conozcan cómo funciona este proceso y participen activamente, porque es una herramienta que fortalece la transparencia en la administración pública”.