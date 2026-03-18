GENERAL SAN MARTÍN: SAMEEP REALIZÓ TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA

Con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la calidad del servicio, la empresa Sameep llevó adelante trabajos de limpieza y mantenimiento en la planta potabilizadora de General San Martín.

Por indicaciones del Directorio, encabezado por el presidente, Nicolás Diez, la empresa continúa ejecutando tareas de mantenimiento en las distintas plantas de la provincia, con el fin de garantizar un servicio eficiente y de calidad para toda la comunidad.

En este caso, agentes sanitaristas intervinieron intensamente en la limpieza de los presedimentadores, una acción clave dentro del proceso de potabilización. Estas tareas permiten mejorar tanto la cantidad como la calidad del agua producida, además de fortalecer el mantenimiento preventivo de las instalaciones.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, explicó que “los trabajos consisten en un mantenimiento general de las instalaciones y limpieza de presedimentadores, lo que mejora la calidad del agua potable producida. Estas acciones se realizan de forma regular y son fundamentales para evitar el deterioro de la infraestructura y prolongar su vida útil”.

Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, destacó que “con estos trabajos no solo se podrá potabilizar mayor cantidad de agua, sino también utilizar menos productos químicos y ofrecer un servicio de mayor calidad a la población”.

“Todas las intervenciones que realizamos tienen el claro objetivo de mejorar y garantizar un óptimo servicio de agua potable en la ciudad de General San Martín y parajes aledaños”, agregó.

Finalmente, el jefe del sector de Obra y Mantenimiento, Héctor Gergeli, remarcó: “Esta tarea se realiza con el objetivo de continuar produciendo más cantidad y mejor calidad de agua”.

De esta manera, Sameep seguirá trabajando en el mantenimiento de la infraestructura y la mejora continua del servicio de agua potable en toda la provincia.

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