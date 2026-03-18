IRÁN LANZA FUERTE AMENAZA CONTRA ARGENTINA

Las declaraciones de Javier Milei sobre considerar a Irán un enemigo reactivaron una fuerte respuesta desde Teherán, que advirtió sobre una posible reacción proporcional y elevó la tensión en un escenario internacional ya marcado por conflictos.

El gobierno de Irán emitió una advertencia dirigida a Argentina tras declaraciones del presidente Javier Milei. El mandatario había calificado al país persa como un enemigo durante una conferencia en Estados Unidos. La reacción se dio en medio de un contexto internacional marcado por tensiones.

Durante su intervención en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei expresó: “No me cae bien Irán… son nuestros enemigos”. Además, sostuvo que Argentina mantiene una “alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”. Estas afirmaciones motivaron la respuesta del régimen iraní.

El pronunciamiento se difundió a través del periódico oficial Tehran Times. En su editorial. También advirtió que se evalúa una reacción proporcional ante esta situación.

El texto señala que “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”. En ese sentido, afirma que la República Islámica debe “diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. La publicación también menciona antecedentes de violencia en territorio iraní.

Además, el editorial sostiene que Argentina cruzó una “línea roja imperdonable”. Vincula las declaraciones de Milei con una alineación directa con Estados Unidos e Israel. En ese marco, cuestiona la política exterior del gobierno argentino.

La advertencia se produce en un contexto de antecedentes sensibles. En 1992, un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 29 muertos. Dos años después, el ataque a la AMIA provocó 85 fallecidos y cientos de heridos.

Argentina atribuyó el atentado a exfuncionarios iraníes y a Hezbolá. Esta hipótesis fue respaldada por sectores de la comunidad judía e Israel. Desde entonces, la relación bilateral ha estado marcada por tensiones.

El editorial iraní también cuestiona la postura del presidente argentino. Señala que su enfoque podría afectar los intereses nacionales. Afirma que Irán no considera a Argentina como enemigo, pero advierte sobre las consecuencias de estas declaraciones.

La publicación se da en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Irán mantiene tensiones con Estados Unidos e Israel. En ese escenario, las declaraciones y respuestas elevan la atención internacional sobre el vínculo entre ambos países.

Fuente: ABC Color/RDN