ECOM CHACO INICIA PRUEBAS DE CONECTIVIDAD SATELITAL EN REGISTROS CIVILES DE LA LEONESA

En el marco de un plan de modernización integral, la empresa ECOM Chaco S.A. puso en marcha una prueba piloto de conectividad satelital de última generación en los registros civiles de la provincia.

Esta primera experiencia se desarrolla en la localidad de La Leonesa, donde se evaluará el rendimiento del sistema antes de su posible implementación en las 99 sedes existentes.

El presidente de ECOM, Adrián Veleff, explicó que esta instancia surge a partir de una convocatoria del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, con el objetivo de analizar soluciones tecnológicas que optimicen la calidad del servicio al ciudadano. “Estamos en una etapa de evaluación de desempeño. El sistema multiórbita que instalamos en La Leonesa funciona como un nodo testigo para medir estabilidad y velocidad en condiciones reales. Este análisis técnico es fundamental para determinar la viabilidad de implementar esta misma solución en los 99 registros civiles del Chaco”, precisó Veleff.

Evaluación y diagnóstico en territorio

Las pruebas buscan recolectar datos operativos que permitan al equipo técnico validar si esta tecnología es adecuada para resolver los desafíos de conectividad en zonas con infraestructura limitada. En caso de cumplir con los estándares previstos, el plan contempla una implementación progresiva en todo el territorio provincial.

Durante la jornada, Jonatan Ibiri, personal del Registro Civil local, valoró la iniciativa: “Agradecemos que se haya elegido nuestra localidad para este inicio. Para nosotros, contar con el apoyo del gobernador Leandro Zdero, del ministro Julio Ferro y el despliegue técnico de ECOM es vital para dar fin a problemas históricos de conexión y poder brindar, finalmente, un servicio de calidad a nuestros vecinos”.

Con este esquema de prueba y posterior análisis de resultados, el Gobierno del Chaco apunta a garantizar que cada inversión tecnológica se traduzca en mejoras concretas en la atención ciudadana, asegurando el funcionamiento continuo de los sistemas de gestión de trámites en todos los registros civiles de la provincia.

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