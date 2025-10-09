MIRAFLORES: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES ANEXO A E.E.P. N°1017

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además se entregaron elementos y mobiliarios a través de la Fundación Soy Chaco. La obra estuvo paralizada durante 4 años. “La emoción de la comunidad educativa también es la nuestra, porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar al Chaco adelante”, resaltó el gobernador Zdero.

El primer mandatario provincial inauguró, este miércoles, la ampliación y refacción del Jardín de Infantes Anexo a E.E.P. N°1017 de Miraflores. Además, se entregaron elementos y mobiliarios a través de la Fundación Soy Chaco. “Que esta obra sirva para que pueda ofrecer educación de calidad y recuperar la matrícula, porque más chicos en las escuelas implica más chicos con futuro”, expresó el primer mandatario provincial.

La obra consistió en la remodelación de la sala y sanitarios; y construcción de galería. El gobernador anunció la próxima inauguración de la escuela secundaria (ubicada al lado del jardín) con la que forman un complejo educativo en construcción.

En 2022 se inició la obra de refacción del edificio, que estuvo inconclusa hasta junio pasado cuando fue reactivada. Durante ese tiempo funcionó en diferentes edificios prestados y compartidos, lo que dificultó el dictado de clases y la matrícula.

En abril pasado las docentes de la institución entregaron al gobernador una carta donde pedían que se concrete la obra. “Era un pedido de la comunidad pero también una necesidad para que los chicos puedan tener una buena enseñanza, en este trayecto de formación que es el pilar para el crecimiento de una persona”, señaló el gobernador.“El principal objetivo es que los niños tengan un mejor porvenir y eso lo da la educación, lo importante que les va a dar la escuela pública es ser buenos ciudadanos, que es lo que los va a sacar adelante”, añadió.

Por otro lado, el gobernador recordó que se trabaja en varias obras para el mantenimiento de los edificios. En total se intervinieron cerca de 400 edificios y se inauguraron obras educativas trascendentes como la escuela número 28 especial en Hermoso Campo y el Bachillerato N° 9 de Villa Ángela; además se trabaja en la instalación de 400 antenas Starlink a escuelas rurales y urbanas para mejorar la conectividad.

En el acto estuvieron presentes además la subsecretaria de Infraestructura Escolar Rosana Cerruti; la directora de la Fundación Soy Chaco María Martina, el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González y la directora E.E.P N°1017 “Tonolec Onolec” Silvia Lucia Ostertag.

Una obra para los chicos

Cerruti manifestó su emoción de concretar esta obra que estuvo tanto tiempo parada. “Estamos retomando las obras paralizadas hace mucho tiempo, trabajamos con los fondos provinciales y administrando los recursos para volcarlos a la educación”, expresó.

La directora del jardín agradeció el esfuerzo que realizó la Provincia para finalizar la obra. “El impacto será alto, vamos a poder cumplir las metas y los chicos, por supuesto, vendrán con más entusiasmo”, celebró.

Relacionado