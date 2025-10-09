AMBIENTE AVANZA CON EL PLAN DE FORESTACIÓN URBANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El área de Ambiente continúa con la implementación del Plan de Forestación Urbana, que consiste en la colocación de plantines de diversas especies arbóreas en las veredas de distintos barrios de la ciudad.

Este trabajo incluye el recambio de ejemplares dañados o secos y la plantación de nuevos árboles, con el objetivo de promover una ciudad más verde, saludable y atractiva. 🌱

Los árboles no solo brindan sombra y frescura, sino que también mejoran la calidad del aire y embellecen el entorno urbano. 🍃

En esta oportunidad, el equipo de Ambiente junto a su coordinador Daniel Nuske intervino en la Chacra 32, un sector de nuevas viviendas que se proyecta como uno de los espacios urbanizado nuevo y más agradables de la localidad. 🏡🌲

