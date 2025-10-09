CAMINERA SECUESTRÓ UN AUTO Y UNA MOTO ADULTERADOS EN OPERATIVO PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN VEHICULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🚨Esta mañana, Policía Caminera lanzó un nuevo operativo provincial de fiscalización vehicular y control general. El dispositivo vial se desarrolló en forma simultánea.

🚧Junto a la fuerza vial participaron del dispositivo agentes del Dpto. Canes, quienes se abocaron a la búsqueda de sustancias prohibidas.

🚦Asimismo, realizaron identificación de personas, control de documentaciones, aperturas de baúles, entre otros.

👉Por otra parte, llevaron a cabo concientización vial a los usuarios de la vía pública.

👏RESULTADOS

Lograron incautar un automóvil marca Fiat Uno, adulterado. Tenía la numeración del chasis, adulterada y la de motor no coincidía con la documentación.

El procedimiento se realizó en el puesto de control ubicado sobre ruta 16 km 172, en Sáenz Peña.

Además, en la planta verificadora de Villa Ángela secuestraron una motocicleta marca honda CRF de 250 cc.

La numeración del cuadro del rodado no coincidía, con la documentación.

En el área metropolitana detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura, por supuesta violencia de género.

Fue identificado a través del SIGEBI.

