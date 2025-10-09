UNA VEZ ABIERTOS, ¿SE DEBE QUITAR LA TAPA DE ALUMINIO DE LOS LÁCTEOS?
Desde el organismo nacional acercaron luz ante una duda constante entre los ciudadanos. El objetivo será prevenir distintas enfermedades.
Desde el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (Senasa) continúan brindando recomendaciones sencillas a la comunidad, con el fin de prevenir enfermedades.
En esta oportunidad, indicaron que una vez abierto el envase del yogur, del queso crema o de la manteca, la tapa de aluminio pierde su función protectora o de sellado.
Además, los restos del producto alimenticio que quedan en ella pueden favorecer el desarrollo de bacterias, hongos y moho, causantes de enfermedades.
Recomendaciones para conservar mejor el alimento
- Retirá completamente la tapa de aluminio.
- Lo ideal es pasar el alimento a un recipiente hermético para su mejor conservación en la heladera.
- O bien guardá el envase bien cerrado con su tapa plástica en la heladera.
- Usá siempre una cuchara limpia para servir o comer.
«Con estos pequeños cuidados protegés tu salud, la de tu familia y prolongás la vida útil del producto», explicaron desde el Senasa.