MIRAFLORES CELEBRA SUS 85 AÑOS CON UNA SEMANA LLENA DE CULTURA, TRADICIÓN Y FESTEJOS POPULARES

MIRAFLORES – El próximo 5 de octubre, la localidad de Miraflores celebrará su 85° aniversario con un extenso cronograma de actividades culturales, religiosas, deportivas y festivas que se desarrollarán durante toda la semana previa. La comunidad se prepara con entusiasmo para vivir una de las celebraciones más esperadas del año, donde la tradición y la identidad local se hacen protagonistas.

Los festejos comenzarán este sábado 27 de septiembre a las 21:00 hs con los clásicos desfiles y la esperada elección de la Reina del Pueblo, en la Plaza Central. La noche culminará con un show musical a cargo de Pachy Miño y su banda, prometiendo ritmo y alegría para toda la familia.

El domingo 28, el deporte tendrá su espacio con la Copa del Pueblo, un campeonato de fútbol que reunirá a equipos locales en el Polideportivo Municipal, promoviendo el espíritu competitivo y la integración entre barrios.

El lunes 29 de septiembre se celebrará el día del Santo Patrono San Rafael, una jornada de profunda significación religiosa para los habitantes de Miraflores. La comunidad participará de una procesión por las calles, seguida de una misa en la capilla San Rafael y una emotiva peña folclórica en el predio del templo.

El miércoles 1° de octubre, a las 19:00 hs, se inaugurará el Paseo del Agricultor sobre el boulevard de la Av. San Martín, en homenaje al trabajo rural que ha forjado la historia del pueblo. Además, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, se realizará una especial Cena Agasajo en honor a los adultos mayores de la comunidad.

El jueves 2 de octubre, desde las 08:00 hs, se conmemorará el aniversario de la Bandera de Miraflores con un acto de izamiento y la inauguración de tres nuevos mástiles, además de la entrega de banderas oficiales a distintas instituciones locales. Más tarde, el Jardín de Infantes N°142 «José R. Hernández» organizará una caminata y bicicleteada por la paz, fomentando la participación de los más pequeños en los festejos.

El sábado 4 de octubre se vivirá una jornada campera con destrezas gauchas en el polideportivo, acompañadas de una gran feria y exposición de emprendedores, artesanos y productores locales. La tarde cerrará con un festival popular con artistas locales, reafirmando el talento y la identidad cultural de la región.

Finalmente, el domingo 5 de octubre, día central de los festejos y también Día del Camino, las actividades comenzarán a las 09:30 hs con competencias de ciclismo y carreras en el polideportivo. El momento culminante llegará a las 18:30 hs con el acto central del 85° aniversario, que incluirá un emotivo desfile institucional, la tradicional quema del muñeco a cargo de la Promoción 2025, y un gran desfile artístico que pondrá el broche de oro a una semana inolvidable.

El cierre con grandes números artístico de renombre nacional e internacional

Miraflores se viste de fiesta y convoca a toda la comunidad y visitantes a compartir una celebración que honra su historia, su gente y sus sueños de futuro.

