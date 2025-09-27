JUAN JOSÉ CASTELLI CELEBRA SU 89° ANIVERSARIO CON UN MES LLENO DE FESTEJOS POPULARES, HOMENAJES Y ACTIVIDADES CULTURALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ciudad conmemora sus 89 años de historia con un extenso programa de actividades durante todo el mes de octubre, reafirmando su identidad cultural, su crecimiento y el compromiso de su comunidad. Con propuestas que abarcan desde actos protocolares hasta festivales, maratones y celebraciones tradicionales, el aniversario de Juan José Castelli se vive como una verdadera fiesta popular.

Los festejos comenzaron el 26 de septiembre, con la Fiesta de los Jubilados en el Salón Nelly Jara, un emotivo reconocimiento a quienes construyeron gran parte de la historia de la ciudad.

El 28 de septiembre, se realizó la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo, una obra clave para fortalecer la seguridad ciudadana. Luego, en el anfiteatro de la Plaza General San Martín, vecinos y familias disfrutaron de un vibrante festival artístico que dio inicio al clima festivo que se extenderá durante todo el mes.

El jueves 3 de octubre será uno de los días centrales de la celebración. A las 18:00 hs tendrá lugar el acto protocolar en la intersección de Av. General Güemes y calle Sáenz Peña, seguido a las 19:00 hs por el tradicional desfile institucional y cultural, que contará con la participación de escuelas, organizaciones y entidades locales. A las 20:00 hs, el Festival Aniversario reunirá a la comunidad con un show especial que contará con la actuación de reconocidos artistas como Paquito Ocaño y Piko Frank, quienes llenarán de música y emoción la noche castelense.

El deporte también será parte de los festejos: el sábado 5 de octubre a las 18:00 hs se correrá la Gran Maratón 89° Aniversario, con salida desde la Plaza General San Martín, convocando a atletas y aficionados de toda la región.

Las instituciones educativas también serán homenajeadas. El miércoles 9 de octubre, la histórica Escuela de Educación Primaria N°255 “Felipe Boero” celebrará su 90° aniversario con un acto oficial a las 19:00 hs, seguido de una Cena Show a las 22:00 hs en el club Alemanes del Volga, un clásico de los festejos locales.

El arte, la juventud y la tradición volverán a cobrar protagonismo el 11 de octubre con el CulturaFest 5 en el Barrio Nocaayi desde las 20:00 hs, una propuesta que busca visibilizar el talento emergente. La jornada culminará con la imperdible Fiesta de la Cerveza, también en Alemanes del Volga, un evento que reúne a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y familiar.

