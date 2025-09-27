PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este viernes 26 de septiembre, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el concejal Adrián Bordón y el titular del gremio municipal Paulino Sánchez, hicieron entrega de indumentaria al personal de Tránsito.

Esta acción se enmarca en los acuerdos pactados con el gremio municipal SUOEM, mediante los cuales periódicamente se entregan ropa y calzado de trabajo adaptados a las distintas tareas que desempeña el personal.

En esta oportunidad, la entrega estuvo destinada a los trabajadores de Tránsito, fortaleciendo las condiciones laborales y de seguridad en el desarrollo de sus funciones.

