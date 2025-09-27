FIESTA DE LOS JUBILADOS
Cada 20 de septiembre celebramos el Día del Jubilado y en Castelli lo vivimos con una gran fiesta llena de alegría y emoción.
Este viernes 26 de septiembre, en el Salón Nelly Jara, más de 300 adultos mayores participaron de una jornada inolvidable con música, sorteos, baile y el tradicional corte de torta.
El evento fue organizado por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, con la colaboración de todas las áreas municipales que hicieron posible este hermoso encuentro.
El intendente Pío Sander dio la bienvenida destacando:
“Este es un reconocimiento a su trabajo, sacrificio y esfuerzo a lo largo de los años. Queremos que este sea un espacio de encuentro y disfrute pensado especialmente para ustedes”.
Durante la noche se pudo disfrutar de la presentación de grupos de danzas folclóricas preparados por los mismos agasajados, y también de la gracia y belleza del tango.
El cierre estuvo a cargo de Los Primos Juth, que hicieron bailar y cantar a todos .
También acompañaron la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach; el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes; el secretario de Desarrollo Social Javier Bender; el secretario de Servicios Públicos Rubén Chávez; el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer y el subsecretario de Ceremonial, Protocolo Walter Benítez.
