ARGENTINA APELÓ EL FALLO CONTRA LA NACIONALIZACIÓN DE YPF EN ESTADOS UNIDOS
El país presentó el recurso ante la Cámara de Apelaciones estadounidense para revocar la sentencia de US$ 16.000 millones.
Los cuatro pilares de la defensa argentina
La apelación argentina sostiene que la justicia estadounidense carece de autoridad para obligar a un país soberano a repatriar sus activos ubicados en el exterior. Este primer argumento busca establecer límites claros a la jurisdicción extraterritorial de los tribunales de Estados Unidos.
Finalmente, la apelación hace hincapié en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que podría generar obligar al país a entregar sus activos estratégicos.
En un movimiento significativo, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae(amigo del tribunal) respaldando la posición de Argentina. Esta intervención oficial argumenta que la orden judicial de transferir acciones de YPF podría vulnerar los límites legales que establece la FSIA para la ejecución de bienes de estados extranjeros.
Según el documento presentado por Washington, este tipo de decisiones podrían tener «ramificaciones negativas» en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes ante cortes de otros países.
El riesgo del daño irreparable
El gobierno estadounidense también advirtió sobre un aspecto clave del proceso: si Argentina cumple la orden sin que la apelación esté resuelta, podría sufrir un «daño irreparable». Incluso en caso de conseguir posteriormente un fallo favorable, el país podría perder definitivamente la posibilidad de recuperar las acciones entregadas.
Cronograma esperado
Los especialistas estiman que la definición de este proceso de apelación podría concretarse durante el primer trimestre de 2026, lo que extendería por más de un año la resolución de este conflicto legal que se arrastra desde la nacionalización de YPF hace más de una década.