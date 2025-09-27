Argentina apeló el fallo contra la nacionalización de YPF en Estados Unidos

Argentina apeló ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York un fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska. En este caso, se trata de la orden de la jueza que le ordenaba entregar los mensajes oficiales y privados que hubieran mantenido, al menos, los últimos dos titulares del Ministerio de Economía, el actual ministro Luis Caputo y el de la anterior gestión, Sergio Massa.

Según el análisis del especialista Sebastián Maril, la estrategia de defensa argentina ante la Cámara de Apelaciones se estructura en cuatro ejes centrales que cuestionan tanto la jurisdicción como la aplicación de normativas locales estadounidenses.

Los cuatro pilares de la defensa argentina La apelación argentina sostiene que la justicia estadounidense carece de autoridad para obligar a un país soberano a repatriar sus activos ubicados en el exterior. Este primer argumento busca establecer límites claros a la jurisdicción extraterritorial de los tribunales de Estados Unidos.

Loretta Preska, la jueza que lleva la causa por la estatización de YPF

En segundo lugar, la presentación cuestiona la interpretación que hizo la jueza Preska de la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre el tratamiento de activos extranjeros. Los abogados argentinos argumentan que esta normativa fue aplicada erróneamente al caso.