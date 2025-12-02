MIRAFLORES : CAMPEONATO DE FÚTBOL – ORGANIZADO POR EL CLUB BARRIO SECHEEP
Polideportivo Municipal
Domingo 30 de noviembre
La Municipalidad de Miraflores acompañó una nueva jornada deportiva donde la pasión, el compromiso y el compañerismo fueron protagonistas.
Felicitamos a los equipos destacados del torneo:
3° Puesto: Empresa Silva
2° Puesto: La 74
Campeón: Club La Nueva Juventud
Desde la Municipalidad de Miraflores seguimos apoyando al deporte local y a todos los espacios que fortalecen la unión y el crecimiento de nuestra comunidad.