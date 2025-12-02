CAUSA ANDIS: DOS IMPUTADOS SE NEGARON A DECLARAR
Luciana Ferrari y Federico Santich, dos imputados del caso de los supuestos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad en la compra de medicamentos a droguerías, se negaron hoy a declarar.
El fiscal Franco Picardi, al realizar la acusación aseguró que Ferrari era una “operadora externa”, ya que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian (detenido en el caso) y de Daniel Maria Garbellini, ex mano derecha de Diego Spagnuolo, dentro de la agencia.
“Luciana Ferrari, cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini. Todo ello, lo realizaba de manera paralela y simultánea desde Roche S.A.Q.E.I., por intermedio de Pablo Atchabahian y a cambio de “ayudas” que éste había pedido para ella a Daniel María Garbellini.”, describió el fiscal en su acusación.
Así, incluso, contaba con la disposición de un usuario del sistema SIIPFIS provisto por Daniel María Garbellini para el desempeño de sus tareas e intercambiaba con el información y diálogos relativos a la gestión.
Santich usaba la contraseña de Lorena Di Giorno, ex empleada de ANDIS y también imputada , para ingresar al sistema SIIPFIS, según describió el fiscal.