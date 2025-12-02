ASÍ FUE LA JURA DE ALEJANDRA MONTEOLIVA, LA NUEVA MINISTRA DE SEGURIDAD QUE REEMPLAZA A PATRICIA BULLRICH
La flamante titular de la cartera de Seguridad prometió sostener la doctrina de mano dura que llevó Patricia Bullrich y que se tradujo en la violenta represión policial a cualquier clase de protesta social.
Oriunda de Córdoba, Monteoliva llega al Ministerio de Seguridad con un recorrido largo y poco habitual dentro de la gestión pública. Formada en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, completó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública en la Universidad de los Andes, en Colombia. Allí construyó buena parte de su perfil académico: dirigió la carrera de Ciencia Política y la Especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.
Tras una década dedicada a la docencia y la consultoría – experiencias que la llevaron a trabajar en países atravesados por crisis de seguridad como Honduras y El Salvador-, Monteoliva regresó a Córdoba en 2012 para sumarse como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Un año más tarde, ya ocupaba el cargo de ministra de Seguridad provincial.
El salto al plano nacional llegó en 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. Bullrich la incorporó entonces a su equipo en la cartera de Seguridad, donde Monteoliva quedó al frente de la Dirección de Gestión de Información Criminal. Su vínculo con el PRO se mantuvo incluso con el cambio de administración: en 2020 trabajó como asesora en la Secretaría de Seguridad de Vicente López bajo la intendencia de Jorge Macri. Con el retorno de Bullrich al Ministerio en 2023, volvió a tomar un rol central como secretaria de Seguridad, antesala de su nombramiento actual.
Apenas confirmada en el cargo, Monteoliva publicó su primer mensaje en redes sociales, dirigido a Bullrich: «Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país».