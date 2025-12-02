Así fue la jura de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei tomó juramento este martes, minutos después del mediodía, a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La funcionaria fue así oficializada como reemplazo de Patricia Bullrich, quien tras dos años en el cargo dejará la cartera de Seguridad para asumir como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Con un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Gobierno oficializó un nuevo cambio en su Gabinete, de cara a la segunda etapa de su gestión. En la jura dijeron presentes; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Luis Petri, ministro de Defensa; Luis Caputo, ministro de Economía; Diego Santilli, ministro del Interior y Pablo Quirno, Canciller de la Nación, entre otros.

La designación de Monteoliva había quedado firme este martes por medio del Decreto 851/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, que hizo efectiva la salida de Bullrich. Desde el Gobierno agradecieron por “los servicios prestados” durante su gestión.

Oriunda de Córdoba, Monteoliva llega al Ministerio de Seguridad con un recorrido largo y poco habitual dentro de la gestión pública. Formada en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, completó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública en la Universidad de los Andes, en Colombia. Allí construyó buena parte de su perfil académico: dirigió la carrera de Ciencia Política y la Especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Tras una década dedicada a la docencia y la consultoría – experiencias que la llevaron a trabajar en países atravesados por crisis de seguridad como Honduras y El Salvador-, Monteoliva regresó a Córdoba en 2012 para sumarse como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Un año más tarde, ya ocupaba el cargo de ministra de Seguridad provincial.