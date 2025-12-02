DEPORTISTAS CHAQUEÑOS OBTUVIERON MÚLTIPLES MEDALLAS EN EL TORNEO “FACUNDO RIVAS 2025”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La delegación chaqueña estuvo acompañada y guiada por la profesora y entrenadora Lilian Barrientos, junto a un grupo de padres que acompañó el viaje y las competencias. Nuestros atletas compitieron en natación y atletismo, obteniendo resultados sobresalientes.

Deportistas con discapacidad de nuestra provincia, pertenecientes al Instituto del Deporte Chaqueño, participaron de la decimosexta edición del torneo “Facundo Rivas 2025”, realizado en Ushuaia, Tierra del Fuego. El evento fue organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD).

Resultados – Atletismo

Jovan González.

-Oro en salto largo

-Oro en 100 metros

-Oro en 200 metros

María Salto:

-Oro en 100 metros

-Oro en 200 metros

-Oro en lanzamiento de bala

Lara Cordero:

-Oro en 100 metros

-Oro en 200 metros

-Oro en lanzamiento de bala

Resultados – Natación

Dilan Bombares:

-Oro en 25 metros libre

-Oro en 25 metros espalda

-Oro en 25 metros pecho

-Oro en 50 metros libre

-Oro en 50 metros pecho

Melany Gómez Oviedo:

-Oro en 50 metros libre

-Plata en 25 metros espalda

-Oro en 25 metros pecho

-Oro en 50 metros libre

-Plata en 50 metros pecho

Jovan González:

-Oro en 50 metros libre

-Oro en 25 metros espalda

-Oro en 25 metros libre

Estos resultados reflejan el compromiso, el esfuerzo y el nivel deportivo alcanzado por los atletas chaqueños, así como el acompañamiento del Instituto del Deporte Chaqueño en el desarrollo del deporte adaptado en la provincia.

