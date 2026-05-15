MIRAFLORES ALLANAMIENTO: SECUESTRAN COCAÍNA Y UN ARMA DE FUEGO

Hay un detenido.

Este viernes a eso de la 1:30, en un operativo realizado por la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Yapeyú sin número, entre Los Sauces y Guayacanes, en la localidad de Miraflores, por una supuesta infracción a la Ley de estupefacientes.

Durante el registro se incautaron 25,5 gramos de cocaína distribuidos en un bochón y 16 envoltorios de polietileno, recortes de polietileno utilizados para fraccionamiento. Un cuchillo con restos de sustancia, un teléfono celular y un automóvil Renault Sandero Stepway color negro.

Además, se halló un revólver calibre 22 con tambor de ocho alveolos y ocho cartuchos, considerado secuestro impostergable por su peligrosidad. El principal investigado de 46 años, fue aprehendido en el lugar.

Finalmente el detenido fue aprehendido en las causas supuesta infracción a la Ley 23.737 e infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

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