La petrolera pidió estímulos impositivos y jurídicos para la inversión más alta de su historia.

YPF está convencida que el futuro de Vaca Muerta es de exportador. Y presentó un proyecto por el que estima generará u$s 100.000 millones en despachos externos.

“Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de u$s 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años.Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia», tuiteó Horacio Marín, presidente de la compañía.

YPF justó inauguró hoy un parque de generación renovable, que también había sido en el contexto de un RIGI.

Por supuesto de hecho tengo una pyme e invierto y apuesto todos los días desde hace años y trato de adaptarme según el gobierno de turno y veo al mercado de capitales como un aliado en mi pyme, me per

El desembolso comprometido por YPF, es -en caso de aprobarse- el mayor de los anunciados hasta ahora en el RIGI,

La inversión de u$s 25.000 millones se haría a lo largo de los próximos 15 años .

“Esta iniciativa constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI hasta el momento”, explicaron en un comunicado.

El proyecto prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS,

El gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

LLL Oil sumaría exportaciones por u$s 6000 millones anuales hacia 2032 y generarái 6.000 puestos de trabajo.

“Es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador. Contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, aprovechando sinergias operativas y económicas que permitirán alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de clase mundial”, informó la compañía.

Las áreas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos .

La sinergía permitirá un “esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”.