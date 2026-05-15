BUSCAN INTENSAMENTE A UN NIÑO DE CUATRO AÑOS Y A SU MADRE QUE SE LO LLEVÓ DE FORMA IRREGULAR

Aparentemente la madre tendría pensado ir a Buenos Aires.

Bruno Danki Montenegro tiene 4 años y vive en casa de su tía que, cotidianamente, lo lleva a lo de su abuela para ver a su madre, quien no posee la custodia del pequeño. Esta mañana, Bruno fue a visitarlas, pero en la siesta desaparecieron madre e hijo, la abuela no sabe a dónde fueron y su tía (y tutora legal) radicó la denuncia de inmediato en la Comisaría de Chorotis. Ahora toda la policía busca al niño y sobre su madre ya pesa un pedido de captura por “supuesta desaparición de persona”. Al mismo tiempo, la Unidad de Protección Integral ya tomó intervención en el caso.

El niño, tiene 4, vive en Chorotis con su tía, tiene el cabello largo, tez trigueña y ojos oscuros. El protocolo de búsqueda ya está activo para dar con él y se alertaron a todas las unidades policiales de la provincia. Se sospecha que su madre intente llevárselo a Buenos Aires, donde vive un hermano suyo.

Por otro lado, la madre, Roxana Edith Montenegro (de 35 años), tiene ahora un pedido de captura activo por la causa de “supuesta desaparición de personas”. Ella tiene cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña.

Ante cualquier información sobre el paradero de Bruno Danki Montenegro y de Roxana Edith Montenegro, se ruega a la comunidad que llame al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

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