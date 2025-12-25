Jue. Dic 25th, 2025

MIRAFLORES «ALLANAMIENTO ANTIDROGAS EN MIRAFLORES: INCAUTAN COCAÍNA, ARMAS Y MUNICIONES»

By Redaccion J 8 minutos ago
▪️Intervino personal del Departamento Antinarcóticos Interior en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes.
▪️Tras tareas investigativas previas por una causa de narcomenudeo en la localidad de Miraflores, la División Operaciones Drogas Interior J. J. Castelli llevó a cabo un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías de Juan José Castelli, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
▪️El procedimiento se realizó en un domicilio del Barrio Originario, Lote 93. Como resultado del registro del inmueble, se procedió al secuestro de varios envoltorios de polietileno tipo “bochitas” y un envoltorio de mayor tamaño, conteniendo sustancia blanquecina compacta y disgregada, con un peso total superior a los 90 gramos, arrojando resultado positivo orientado a cocaína. Asimismo, se incautaron una balanza digital de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular y recortes varios.
▪️Durante el operativo también se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .22 con municiones, además de más de 300 cartuchos de distintos calibres. A su vez, se incautaron tarjetas bancarias y documentación perteneciente a diferentes personas.
En el lugar se hallaron además numerosos elementos de interés para la investigación de hechos contra la propiedad, tales como herramientas, equipos electrónicos y otros objetos, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos, quedando a disposición de la comisaría local.
▪️Como consecuencia del procedimiento, un hombre mayor de edad fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. En cuanto a los secuestros vinculados a armas y municiones, se iniciaron actuaciones paralelas por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

