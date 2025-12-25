MIRAFLORES «ALLANAMIENTO ANTIDROGAS EN MIRAFLORES: INCAUTAN COCAÍNA, ARMAS Y MUNICIONES»

El procedimiento se realizó en un domicilio del Barrio Originario, Lote 93. Como resultado del registro del inmueble, se procedió al secuestro de varios envoltorios de polietileno tipo “bochitas” y un envoltorio de mayor tamaño, conteniendo sustancia blanquecina compacta y disgregada, con un peso total superior a los 90 gramos, arrojando resultado positivo orientado a cocaína. Asimismo, se incautaron una balanza digital de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular y recortes varios.