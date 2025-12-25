SOLICITUD DE PARADERO, ALAN LEUCARIO GONZALEZ

Solicitud de Paradero

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en , solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ALAN LEUCARIO GONZALEZ, de 25 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello corto castaño oscuro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: shorts corto de color negro, torso desnudo, descalzo. Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 25/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a al 3624417079 o al servicio de emergencias 911.-

