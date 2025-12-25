CASTELLI: UN HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA Y DESCARTAN UN HECHO VIOLENTO, PODRIA SER POR DESCARGA ELECTRICA

La Policía del Chaco informó que avanza la investigación por la muerte de un hombre hallado sin vida este martes por la tarde en el barrio Curishi, en la ciudad de Juan José Castelli. En una primera instancia, y de manera preventiva, se manejó la posibilidad de un hecho violento, lo que motivó la activación de los protocolos correspondientes.

Sin embargo, tras las diligencias realizadas en el lugar y la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, la División Bomberos y personal técnico de la empresa SECHEEP, se determinó de manera preliminar que el fallecimiento no habría sido consecuencia de un ataque, sino que sería compatible con una electrocución, según lo informado por la médica forense en turno.

Durante el procedimiento se constató la presencia de tensión eléctrica activa en el sector donde se encontraba el cuerpo, por lo que se dispuso el corte inmediato del suministro eléctrico por razones de seguridad.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Barrios, alias “Laco”, de 33 años, con domicilio en el barrio Aipo I de esta ciudad. De acuerdo al informe del Gabinete Científico, se observaron dos lesiones superficiales visibles, sin signos de violencia ni indicios de defensa, las cuales serían compatibles con caídas o apoyos accidentales.

Asimismo, se informó que el hombre portaba entre sus prendas un fragmento de caño tubular metálico de aproximadamente 20 centímetros, con un extremo en forma de “L”, elemento que también es analizado en el marco de la investigación.

Personal de SECHEEP determinó que el tejido perimetral de un domicilio cercano, ubicado sobre la vereda donde se hallaba el cuerpo, presentaba corriente eléctrica activa, lo que refuerza la hipótesis de una electrocución accidental.



La causa fue caratulada como “Supuesta muerte” y es investigada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo del Dr. Fabricio Calvo, quien dispuso la realización de la autopsia para establecer de manera definitiva la causa del deceso.

Desde la Policía del Chaco indicaron que la información se brinda a fin de llevar tranquilidad a la comunidad y evitar interpretaciones erróneas, mientras continúan las tareas investigativas a cargo de la División Investigaciones de Juan José Castelli.

