LA ALEGRIA DE UNA MAMÁ CON UN HIJO AUTISTA INUNDADA EN SAN MARTIN A LA QUE LE DONARON UN LAVARROPAS

El Comité de Crisis de San Martín desplegó personal de Defensa Civil, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, Protección Ciudadana y Tránsito para recorrer las zonas más perjudicadas y asistir a los vecinos. Las tareas incluyeron la entrega de colchones, agua, chapas y tirantes, al tiempo que se registraron 15 árboles caídos, 6 ramas, 1 columna y 5 postes derribados por el viento y las precipitaciones.

Además, desde la Municipalidad precisaron que muchas calles se anegaron y el agua ingresó a algunas viviendas. El refuerzo de los equipos municipales se mantuvo durante toda la jornada para atender los reclamos y solicitudes de ayuda, canalizadas a través de la línea 103.

Inundaciones y cortes de energía eléctrica

Otro de los puntos que resultó afectado fue el shopping Unicenter, ubicado en la zona norte del AMBA y cercano a la Panamericana. Por primera vez, el centro comercial sufrió inundaciones internas producto de filtraciones generadas por la tormenta.

A través de un comunicado, desde la administración del shopping indicaron que, “siendo nuestra principal prioridad y preocupación el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores”, se decidió restringir preventivamente la operatoria en los sectores afectados. También confirmaron que algunos locales resultaron dañados por el ingreso del agua.

En paralelo, el fenómeno provocó cortes preventivos del suministro eléctrico. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), durante el pico de la tormenta se registraron más de 60 mil usuarios sin luz.

La mayoría de los afectados correspondieron a clientes de Edenor, la empresa que brinda servicio en el norte y oeste del AMBA. En total, 64.719 hogares se quedaron sin suministro eléctrico, principalmente en San Martín, San Isidro, San Miguel y parte del barrio porteño de Recoleta.

En el área de concesión de Edesur, en tanto, se contabilizaron 7.504 viviendas sin servicio, con interrupciones en sectores de Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande. Con el correr de las horas, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva