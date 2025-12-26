NAVIDAD CON ESTRUENDO Y MUERTE: LA PIROTECNIA VOLVIÓ A CAUSAR TRAGEDIAS EN CHACO

La Navidad dejó algo más que festejos en la provincia del Chaco. Dejó animales muertos, heridos y extraviados, familias angustiadas y una sociedad nuevamente interpelada por una práctica que, pese a estar prohibida en varias localidades, se repite cada año con consecuencias trágicas y absolutamente evitables.

A pesar de las ordenanzas vigentes que prohíben la pirotecnia sonora, los estruendos volvieron a escucharse con fuerza en distintas ciudades chaqueñas y de la región. La venta ilegal, los puestos que se multiplican a lo largo de varias cuadras y el ingreso clandestino de pirotecnia al país conforman un escenario donde la ley parece ausente y el control, inexistente.

Las consecuencias fueron inmediatas. Animales aterrados huyeron de sus hogares, muchos quedaron solos mientras sus familias celebraban y, en su desesperación por escapar del ruido, terminaron perdidos, lastimados o muertos. Basta recorrer las redes sociales para dimensionar el impacto: decenas de publicaciones buscando mascotas, pedidos de ayuda y despedidas dolorosas.

Uno de los casos más estremecedores ocurrió en Juan José Castelli, donde un perro murió tras huir desesperado por el terror que le provocaron las explosiones. En su intento de refugiarse, quedó atrapado en una reja y agonizó hasta perder la vida. No fue un accidente: fue el resultado directo del uso irresponsable de pirotecnia. Allí, la Asociación Corazones Solidarios realizó fuertes reclamos y exigió que las autoridades actúen con todo el rigor de la ley.

En General Pinedo, otra mascota no resistió el impacto del ruido extremo y falleció en el acto.

En Charata, la postal fue distinta pero igual de dolorosa: decenas de perros y gatos perdidos, familias recorriendo calles y redes sociales intentando reencontrarse con animales aterrados.

En Sáenz Peña, se repitieron escenas de perros desorientados, temblando y deambulando sin rumbo, evidenciando el profundo impacto del terror provocado por los estruendos.

En La Tigra, la irresponsabilidad tuvo rostro y sangre: una perrita terminó gravemente herida mientras intentaba escapar del ruido. Las imágenes reflejan miedo, dolor y desesperación. Para algunos, “diversión”; para otros, sufrimiento puro.

Y estos son solo los casos que trascendieron públicamente.

¿Quién controla?

Lo ocurrido resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la pirotecnia sonora está prohibida en varias localidades del Chaco. En Charata, por ejemplo, las Ordenanzas N° 3.623/2021 y N° 3.654/2021 declaran al Departamento Chacabuco como Territorio Libre de Pirotecnia Sonora. En Resistencia y otras ciudades también rigen normas que prohíben la venta y el uso, permitiendo únicamente alternativas lumínicas sin explosiones. En el impenetrable varios municipios de adhirieron y prohibieron la venta de pirotecnia sonora.

Estas prohibiciones no son caprichosas. Buscan proteger a las mascotas, a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), bebés, adultos mayores, personas enfermas y prevenir incendios. Sin embargo, año tras año, las normas se incumplen.

Existen canales de denuncia, como la línea 147, para reportar la venta y el uso ilegal. Pero lo sucedido en Nochebuena deja una pregunta incómoda y urgente: ¿quién controla y quién sanciona?

Las redes sociales estallaron en bronca, tristeza e impotencia. Vecinos y organizaciones remarcaron que no se trata solo de animales, sino de un modelo de festejo que ignora al otro, normaliza el daño y elige mirar hacia otro lado.

Las imágenes hablan por sí solas. La pirotecnia sonora no es una tradición: es una práctica que hiere, mata, provoca pánico y deja secuelas. El mensaje es claro y urgente: menos ruido, más conciencia. Cumplir la ley también es celebrar. Respetar la vida, también.

De cara a los festejos de Año Nuevo, el pedido se repite en silencio, pero con fuerza: que no vuelva a pasar. Nuestras mascotas, nuestros niños y los sectores más vulnerables lo piden a gritos: no usemos pirotecnia sonora.

