Mar. Abr 28th, 2026

MIRAFLORES : ACOMPAÑAMOS A LOS VECINOS ANTE LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

por Redaccion J 4 horas atrás
Desde la Municipalidad de Miraflores, junto a parte del equipo de trabajo, llevamos adelante la colocación de carpas para brindar resguardo a los vecinos y vecinas que se encuentran aguardando sus turnos médicos en el marco del Operativo de Salud.
✔️ Esta acción se realiza ante las condiciones climáticas adversas, con el objetivo de garantizar mayor comodidad y protección a quienes asisten.
🤝 El operativo es llevado adelante por la Fundación Cuerpo y Alma, en articulación con el municipio, reafirmando el compromiso de seguir acompañando a la comunidad en cada necesidad.
🗣️ Es importante estar presentes en cada situación, acompañando a los vecinos y garantizando condiciones dignas mientras acceden a la atención médica.

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