MIRAFLORES : ACOMPAÑAMOS A LOS VECINOS ANTE LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS
Desde la Municipalidad de Miraflores, junto a parte del equipo de trabajo, llevamos adelante la colocación de carpas para brindar resguardo a los vecinos y vecinas que se encuentran aguardando sus turnos médicos en el marco del Operativo de Salud.
Esta acción se realiza ante las condiciones climáticas adversas, con el objetivo de garantizar mayor comodidad y protección a quienes asisten.
El operativo es llevado adelante por la Fundación Cuerpo y Alma, en articulación con el municipio, reafirmando el compromiso de seguir acompañando a la comunidad en cada necesidad.
Es importante estar presentes en cada situación, acompañando a los vecinos y garantizando condiciones dignas mientras acceden a la atención médica.