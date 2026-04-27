LAS GARCITAS SECUESTRAN MÁS DE 700 KILOS DE CARNE NO APTA PARA EL CONSUMO EN OPERATIVO DE CONTROL

En un importante despliegue de prevención y salud pública, personal del Departamento Seguridad Rural de General San Martín realizó este lunes una serie de inspecciones en carnicerías de la localidad de Las Garcitas, que culminó con el decomiso de una gran cantidad de mercadería en mal estado.

El operativo, que se extendió entre las 10:00 y las 14:30, contó con la supervisión de un médico veterinario policial y el apoyo de la comisaría local. El objetivo central fue verificar la procedencia de los cortes y garantizar que los productos ofrecidos al público cumplieran con las normas sanitarias vigentes.

Tras inspeccionar diversos comercios del rubro, las autoridades detectaron severas irregularidades en un local ubicado en la intersección de la avenida Héctor Dolce y la calle Santiago Cruz. En dicho establecimiento, se procedió al secuestro de 738,8 kilogramos de productos cárnicos, desglosados en:

187,2 kg de carne porcina.

177,1 kg de carne bovina.

42 kg de carne avícola.

325,5 kg de vísceras.

7 kg de embutidos.

De acuerdo al informe técnico, la mercadería no se encontraba apta para el consumo humano, por lo que representa un riesgo potencial para la población.

Ante este hallazgo, la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín dispuso la instrucción de actuaciones judiciales por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino. Por orden de la magistratura interviniente, la totalidad de la carne secuestrada fue trasladada para su incineración inmediata, mientras que el responsable del comercio fue notificado de las actas de infracción correspondientes.

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