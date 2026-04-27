GRAL. SAN MARTÍN: ZDERO REACTIVÓ 238 VIVIENDAS PARALIZADAS Y GARANTIZÓ SU FINALIZACIÓN CON FONDOS PROVINCIALES

”A estas viviendas las vamos a terminar. Son obras que no tenían garantizado el financiamiento y hoy la Provincia se está haciendo cargo para que puedan concluirse”, expresó el Gobernador Leandro Zdero, destacando el trabajo conjunto con las empresas que ejecutan los distintos grupos habitacionales.

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero junto al presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea, verificaron el avance de las obras y se ratificó el compromiso de finalizarlas con financiamiento provincial.

En ese sentido, remarcó que además de la construcción de las unidades, se avanza en la infraestructura básica necesaria para su habitabilidad. “Estamos garantizando la energía eléctrica, con la instalación de transformadores, y también el perfilado de calles, desagües y todos los servicios que no estaban previstos inicialmente”, señaló.

Zdero adelantó que, una vez concluidas las obras y asegurados los servicios esenciales, se avanzará con la adjudicación de las viviendas mediante sorteo público. “Le damos la tranquilidad a la gente que el proceso es transparente, sin privilegios ni discrecionalidad, para que todas las familias que cumplan los requisitos tengan las mismas oportunidades”, afirmó.

El complejo beneficiará a más de 200 familias, con un total de 238 viviendas. En relación a los plazos, indicó que el sorteo podría realizarse en los próximos meses, conforme al avance de obra y los procesos administrativos correspondientes.

Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Fernando Berecoechea, pidió a los vecinos “tener confianza” en el proceso. “Nos encontramos con una obra paralizada, sin infraestructura planificada, y hoy estamos avanzando para resolver cada uno de esos problemas, tal como nos indicó el gobernador”, explicó.

Asimismo, detalló que se llevaron adelante las licitaciones necesarias para completar las redes de servicios y reactivar los trabajos en los seis grupos de viviendas. “El sorteo es el mecanismo más transparente para la adjudicación y en los próximos meses vamos a informar los requisitos, la fecha y el lugar para su realización”, agregó.

Berecoechea también señaló que, si bien las condiciones climáticas han generado algunas demoras, el objetivo es avanzar para concretar el sorteo antes de la primera mitad del año.

El proyecto se enmarca en el programa Fo.Pro.Vi. (ex “Casa Propia – Construir Futuro”) y contempla la construcción de 238 viviendas distribuidas en seis grupos operativos, con un avance físico promedio del 75%. Las unidades incluyen el prototipo “Digna Adaptada”, diseñado para garantizar también la accesibilidad de personas con discapacidad. Cabe destacar que algunos grupos fueron finalizados pero sin contar con redes básicas como energía eléctrica, agua potable o infraestructura vial. Ante esta situación, el Gobierno provincial decidió continuar la obra incorporando la totalidad de los servicios necesarios para asegurar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Además, se ejecutan 8 viviendas adicionales bajo el prototipo Ñachec, cuya finalización estaría prevista mediados de año.

Acompañaron al Gobernador, Edgardo Marinoff; Zulma Kaenel; la concejal Clarisa Vallejos; el intendente de Laguna Limpia Juan De la Cruz Riquelme; demás funcionarios provinciales y vecinos de la localidad.

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