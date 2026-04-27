EL BANCO CENTRAL MULTÓ POR $18.000 MILLONES A UNA FINANCIERA VINCULADA A TAPIA Y LA INHABILITÓ PARA OPERAR

El Banco Central le aplicó una multa de más de $18.000 millones a ARS Cambios SAS, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una serie de investigaciones por presuntas irregularidades en el sistema financiero.

La financiera, propiedad de Ariel Vallejo, realizó operaciones por más de 25 millones de dólares pero nunca se pudo comprobar el origen y el destino de esos fondos.

Según se desprende del proceso administrativo, el BCRA detectó fallas en los controles, inconsistencias en la operatoria y posibles desvíos respecto de las normas que rigen para este tipo de entidades, especialmente en lo que refiere al manejo de fondos y a la trazabilidad de las transacciones.

“La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, sostuvo el Banco Central.

Para el organismo, todas estas transacciones se realizaron con “la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo’, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habría sido utilizada como medio a los fines de su concreción”.

La maniobra que ARS llevó adelante es conocida como “rulo financiero” y está siendo investigada por la justicia. Según el sumario del BCRA, “comparando la cotización promedio del período comprendido entre enero y diciembre de 2023 del dólar oficial según la página del Banco de la Nación Argentina, y del dólar “blue” que surge del diario “Ámbito Financiero”, existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD25.878.624″.

El directorio del Banco Central no solo decidió aplicar la multa económica, sino también la inhabilitación de la firma para seguir operando.

Cómo operaba la financiera

El sumario concluyó que la operatoria bajo análisis configuró un mecanismo de “pase de manos” de pesos y divisas sin una justificación económica aparente. Según el organismo, la casa de cambio investigada habría funcionado como un vehículo para canalizar fondos dentro de un circuito que permitía retirar divisas del ámbito oficial.

De acuerdo con el informe, el 99,1% de las operaciones con dólares al tipo de cambio oficial registradas por ARS Cambios tuvo como destino otras casas de cambio.

Entre ellas se mencionan Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Dibehim Gestiones San Miguel, Areco Cambios, Dos Arroyos y Cambio Bacarat. Según detalló el Central, la operatoria de estas entidades “no se ajustaba a las normas aplicables para su actividad”, lo que reforzó las sospechas sobre el entramado investigado.

En ese sentido, el documento oficial señaló que el esquema tendría como finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego volcarla al mercado paralelo.

Durante el período en el que se desarrollaron las operaciones alcanzaba el 102%, lo que habría generado una ganancia estimada de 25,8 millones de dólares.

Por lo expuesto, Ariel Vallejo recibió una inhabilitación por cinco años, mientras que su madre, también titular de la entidad, Graciela Vallejo, fue sancionada por un plazo de seis años.

La resolución implica que los sancionados no podrán actuar como socios, accionistas, directores, administradores ni ocupar cargos relevantes en entidades financieras o de crédito durante el período establecido.

Finalmente, el organismo recordó que la sanción impuesta “únicamente podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con efecto devolutivo, dentro de los 30 días hábiles de notificada”.